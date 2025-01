Tvplay.it - Juventus, tre acquisti a gennaio: spunta il retroscena su Lucca

Leggi su Tvplay.it

Tiene banco il capitoloin casain vista di. Como già confermato da Giuntoli, i bianconeri dovranno piombare con forte decisione su un difensore centrale e un terzino sinistro (adattabile anche al centro). Attenzione anche alle novità sul fronte vice VlahovicLaaccelererà le operazioni di mercato già nel corso dei prossimi giorni. Priorità al centrale difensivo, con Hancko in cima alle priorità di Giuntoli. Il centrale difensivo ha una valutazione di 30 milioni di euro, ma Giuntoli proverà a giocare al ribasso per tentare di strappare il giocatore a circa 20-25 milioni. Più defilata la candidatura di Tomori, anche se, come già confermato nella giornata di ieri, il centrale difensivo del Milan potrebbe salutare i rossoneri di fronte a un accordo da 20 milioni di euro.