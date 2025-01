Lettera43.it - È stato arrestato l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno

Leggi su Lettera43.it

diarree condotto nel carcere di Rebibbia dopo la revoca dei servizi sociali disposta dal Tribunale di Sorveglianza. La misura è stata adottata la sera del 31 dicembre, intorno alle 20, a seguito di presunte violazioni degli obblighi legati alla pena alternativa., condannato in via definitiva a un anno e 10 mesi per traffico di influenze illecite nell’ambito dell’inchiesta Mondo di Mezzo, aveva ottenuto l’accesso al programma alternativo di riabilitazione sociale presso l’associazione So.Spe, fondata da suor Paola D’Auria. Tuttavia, secondo i giudici,avrebbe fornito false giustificazioni per sottrarsi agli impegni previsti, determinando la revoca della misura., che aveva richiesto l’accesso al programma alternativo nell’ottobre 2023, dovrà ora scontare la pena in regime carcerario per le trasgressioni accertate.