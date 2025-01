Serieanews.com - Calciomercato, allenatori senza squadra: quanti nomi illustri

Ilè anche degli: quali sono ipiù interessanti attualmenteNel calcio, dove ogni partita è una battaglia e ogni stagione porta con sé incertezze e aspettative, glisono sempre sotto pressione.– SerieanewsTuttavia, nonostante la crescente domanda didi qualità, c’è una lunga lista di tecniciche, in questo momento, potrebbero far gola a molte società. Che si tratti di grandiin cerca di una nuova sfida o diche hanno bisogno di un po’ di tempo per riflettere sul loro prossimo passo, la lista è sorprendentemente lunga.panchina: ipiù interessantiQuando pensiamo aglipiù prestigiosi che non hanno unaal momento, viene in mente subito Zinedine Zidane, uno dei tecnici più vincenti e rispettati del calcio mondiale.