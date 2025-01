Unlimitednews.it - Auguri di Capodanno del Capo della Polizia ai poliziotti in servizio

NAPOLI (ITALPRESS) – Il, Vittorio Pisani, ha voluto manifestare la sua riconoscenza aiinper garantire la sicurezza nelle città, nelle piazze e nelle località turistiche di tutta Italia. Il prefetto Pisani si è collegato via radio e in video dalla sala operativaquestura di Napoli con tutte le sale operative delle Questure italiane, con i Compartimentistradale e ferroviaria, con il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic)postale e con le sale operative degli Ispettorati di pubblica sicurezza. Ad accogliere ilin Questura è stato il questore di Napoli Maurizio Agricola.Ilnel suo discorso ha ringraziato tutto il personaledi Stato che nell’anno appena trascorso ha garantito sul territorio, con professionalità e dedizione, la sicurezza dei cittadini.