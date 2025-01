Zonawrestling.net - AEW Worlds End 2024 – Review

Leggi su Zonawrestling.net

AEWEndha chiuso l’anno della federazione di Tony Khan con uno show che ha avuto momenti davvero alti. L’evento, svoltosi all’Addition Financial Arena di Orlando, ha visto la conclusione del Continental Classic e alcuni ritorni importanti che potrebbero cambiare gli equilibri della compagnia nel 2025.iiZERO HOURiONE ON ONE MATCHToni Storm vs Leila Grey (06:50)Match discreto che ha mostrato un buon potenziale da parte della mia pupilla Leila Grey, anche se alcuni suoi attacchi sono apparsi un po’ troppo leggeri. Toni Storm ha vinto con un roll-upi in un match semplice e veloce. Winner: Toni Storm (5 / 10)iONE ON ONE MATCHJeff Jarrett vs QT Marshall (09:21)Incontro godibile nonostante le premesse non esaltanti. Entrambi i wrestler hanno saputo intrattenere il pubblico con un match old school, concluso con la Stroke di Jarrett dopo le interferenze di Aaron Solo e Jay Lethal.