Ilrestodelcarlino.it - Vis, Vukovic è il gioiellino che brilla tra i pali: "Con il Rimini una partita indimenticabile"

"Nel 2025 vogliamo continuare a giocare bene così come abbiamo fatto in questa prima parte di stagione. L’obbiettivo è quello di collezionare il maggior numero di punti possibili. Ovviamente il primo traguardo è quello del raggiungimento della quota salvezza ma non abbiamo intenzione di accontentarci. Vogliamo dunque continuare a vincere". Parole da esteta del calcio quelle pronunciate dal portiere vissino Ante. Anche nel corso dell’intervista ha mostrato la stessa maturità evidenziata tra iin queste prime venti giornate. A suon di parate, il classe 2004 ha infatti stregato tutti, Stellone compreso. Grazie alla reattività nei riflessi è risultato decisivo in diverse circostanze risultando dunque imprescindibile per la compagine biancorossa con cui non ha saltato nemmeno una