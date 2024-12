Lapresse.it - Torino, incendio in un appartamento in centro: morta ragazza di 25 anni

nella notte in un’in corso Vittorio Emanuele II aunadi 25. L’è divampato intorno alle 4, sul posto sono intervenute le Volanti della Polizia di Stato, gli agenti della Polizia municipale e i Vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme.La giovaneper asfissiaAll’interno dell’, situato al piano terra, è stato trovato il corpo senza vita di unadi 25, deceduta probabilmente per asfissia. Altre due persone, familiari della, sono state portate in ospedale. L’è stato giudicato inagibile. Sono in corso le verifiche per accertare la causa dell’, probabilmente da attribuire a un corto circuito.