Agi.it - Tempo stabile a Capodanno, ma il 2025 inizia col freddo

AGI - Condizioni diasciutto nell'ultimo giorno dell'anno su tutta l'Italia, attenzione solo alla presenza di foschie e banchi di nebbia specie al Nord e sulle regioni tirreniche centrali. Anche il giorno di, riporta centrometeoitaliano.it, vedràma con nuvolosità bassa sempre più estesa e localmente compatta. Temperature che risultano in graduale diminuzione verso valori, specie in quota, più tipici del periodo. Sul finire della settimana transito di un fronteche dovrebbe portare una veloce fase di malda nord verso sud, accompagnato da un ulteriore calo delle temperature. Ultimi aggiornamenti che mostrano un primo weekend dell'anno conin rapido miglioramento e temperature in media o poco al di sotto. Ancora molta incertezza per il periodo a seguire con importanti manovre invernali sull'Europa subito dopo l'Epifania.