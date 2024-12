Biccy.it - Squid Game, la canzone della giostra è virale: si intitola Round And Round (??? ???)

Chi ha visto la seconda stagione di(qua tutti gli articoli sulla serie) si è sicuramente ossessionatofilastrocca usata per il gioco, una sorta di gioco delle sedie riadattato per l’occasione.Il gioco mortale proposto inè ad alto tasso ansiogeno e consiste nel vedere tutti i concorrenti sopra un carosello che gira su se stesso mentre suona una, la filastrocca sopracitata. Quando lasi ferma e la musica smette di suonare, dagli altoparlanti viene chiamato un numero e tutti i giocatori devono raggrupparsi in quella esatta quantità e correre dentro una stanza situata all’estremità. Ovviamente, chi rimane fuori o chi occupa una stanza componendo un numero di giocatori inesatti, viene eliminato.Ma come si chiama la? A rispondere è stato CiakGeneration.