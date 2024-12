Gqitalia.it - Se non ti bastano Serie A, Champions e Mondiali per Club, arriva in Italia anche la Kings League

Gli appassionati di calcio non e hanno mai abbastanza, sempre alla ricerca di partite da seguire. L'offerta è già sostanziosa, se pensiamo alla nuovaallargata a 36 squadre o al Mondiale perche riempirà la prossima estate, per non parlare dell'imminente Supercoppana e il campionato che promette di regalare spettacolo fino all'ultima giornata. Eppure c'è qualcos'altro che tra poco diventerà tema di discussione: la, nella sua doppia versione di torneono madi Mondiale per nazioni (che inizia il 1° gennaio a Torino), in cui l'vuole recitare un ruolo da protagonista.Ma che cos'è esattamente? Laè un torneo di calcio a 7 ideato nel 2022 dalla società Kosmos di Gerard Piqué, ex stella del Barcellona (con cui ha vinto nove campionati, sette Coppe di Spagna e sei Supercoppe spagnole, quattro, tre Supercoppe europee e altrettantiper) e della nazionale spagnola (con cui ha vinto il Mondiale 2010 e l'Europeo 2012).