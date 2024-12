Rispetto Grande Fratello retroscena choc durante la pubblicità | Lorenzo esplode urla e grida

Leggi su Caffeinamagazine.it

e litilal’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è successo davvero di tutti. Gli animi sono apparsi parecchio caldi, ci sono stati scontri e duri faccia a faccia, come quello tra Helena e Shaila. Sono volate anche parole grosse, piano piano tutti i nodi vengono al pettine. Anche Maria Monsé e la figlia sono state al centro di una discussione accesa.Alla fine le Monsé hanno dovuto lasciare la Casa del GF, ma negli ultimi giorni le due sono state protagoniste di diversi scontri, soprattutto contro le Non è la Rai. Gli altri inquilini si sono schierati eSpolverato, in particolare, ha difeso Maria e Perla.uno dei blocchi pubblicitari il modello ha preso la parola, provocando la reazione stizzita degli altri concorrenti.