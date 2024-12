Quifinanza.it - Quanto si può bere a Capodanno, cosa dice il nuovo Codice della Strada

tutti pronti a brindare, ma con attenzione. Se Salvini può permettersi un brindisi senza preoccupazioni, non è detto che anche gli italiani possano fare lo stesso senza rischiare la patente, multe salate o, peggio ancora, il carcere. IlCo, infatti, è entrato in vigore lo scorso 14mbre e prevede pene più severe per chi guida in stato di ebbrezza. Quindi, prima di alzare il bicchiere, vediamosi puòsenza mettere a rischio la serenità delilCosull’alcol?Il Conon cambia i limiti del tasso alcolemico, che rimangono fermi a 0,5 grammi per litro di sangue, ma a differenza di anni precedenti, sono previste sanzioni più pesanti. Per i recidivi, i rischi aumentano in modo esponenziale, con misure come il blocco dell’auto (l’alcolock) e la revocapatente.