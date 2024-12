Pronosticipremium.com - Pellegrini-Roma, a gennaio sarà addio: dal Napoli alla Premier, dove può andare

Lorenzonon si aspettava di essere chiamato così presto. Durante l’intervallo della partita contro il Milan, Ranieri lo ha mandato in campo al posto di Koné, dopo aver sostituito anche Hummels con Celik. È stato un momento che ha rappresentato una sorta di risveglio brusco, ma il capitano dellanon ha saputo rispondere. Dopo una lunga serie di esclusioni – sette nelle ultime otto partite – la sua prestazione è stata deludente. Appariva spaventato e insicuro, chiedendo spesso chiarimentipanchina per capire quale fosse la posizione giusta da tenere in campo.2024 da incuboHa commesso numerosi errori nei passaggi semplici, ma tutto sarebbe passato in sordina se non avesse sprecato un’occasione d’oro. Un passaggio perfetto di Dybala, che avrebbe potuto regalareuna vittoria preziosa e, forse, segnare una svolta perstesso, si è rivelato un altro momento difficile.