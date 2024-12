Ilfattoquotidiano.it - Lutto nel M5s, è morto il senatore Francesco Castiello: “Lascia un vuoto”. Ex giudice del Tar, 4 lauree, era il più anziano a Palazzo Madama

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La grande capacità di dialogo, l’attenzione massima sulle questioni della criminalità organizzata, l’attenzione ai territori che l’aveva portato a conquistare il seggio in Parlamento per due volte e non certo per nomina dall’alto di qualche leader o corrente ma attraverso un collegio uninominale. E’stanotte all’ospedale Pertini di Roma ildel Movimento 5 Stelle. Era il componente dipiù(ad esclusione dei senatori a vita), dopo che nel 2023 era scomparso Silvio Berlusconi., nato e residente a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, aveva 82 anni: dopo una vita di studi e tribunali (era avvocato cassazionista, era statoamministrativo e aveva 4in giurisprudenza, scienze politiche, sociologia e filosofia), nel 2018 aveva scelto il M5s per entrare in politica.