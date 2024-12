Lo spettro dell’Isis sulla nuova Siria | Foreign fighters negli alti ranghi del nuovo esercito E la Francia bombarda gli islamisti

Leggi su Open.online

Laleadershipna ha assegnato incarichi di alto livello nell’del Paese ad alcuni, i combattenti islamici stranieri arrivati nel Paese dall’esteroanni della guerra civile e della crescita. Lo riporta la Bbc, precisando che Hayat Tahrir al-Sham – il gruppo che ha guidato la ribellione contro il regime di Bashar al-Assad – non ha ancora confermato la decisione. Secondo l’emittente britannica, su circa cinquanta nuovi ruoli militari annunciati, almeno sei sono stati assegnati a combattenti islamici non di nazionalitàna. Tra di loro, secondo indiscrezioni di stampa, ci sarebbero uiguri cinesi, un giordano e un cittadino turco.Un ritorno?La scelta di affidare alcuni ruoli apicali dell’dellaa cittadini stranieri confermerebbe, almeno in parte, la tesi sostenuta nelle scorse settimane dagli oppositori delleader Abu Mohammed al-Jolani e del suo gruppo di miliziani, accusato proprio di essere composto in larga parte da jihadisti stranieri.