Oasport.it - LIVE Paolini-Paquet 6-0, 6-2, Italia-Francia 2-0 United Cup in DIRETTA: un’ora di gioco basta all’azzurra!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA04:07b.6-0, 6-2! Chiude l’azzurra con un’altra risposta aggressiva, di rovescio lungoriga.40-A Ennesima risposta profonda, veloce e aggressiva: 1° match point!40-40 Si apre il campo e chiude di dritto l’azzurra.40-30 Servizio e dritto.30-30 Non risponde di rovescio.15-30 Dritto diche balla sul nastro e resta nel suo campo.15-15 Ace (2°).0-15 Con il dritto si costruisce la chiusura!5-2 A zero Jas!40-0 Errore di dritto della francese.30-0 Vincente di dritto lungoriga dell’azzurra.15-0 Servizio vincente!4-2 Tiene il secondo game di servizio nel match.40-30 In rete un rovescio in palleggio.30-30 Pesante cross di dritto, non resta dentro la difesa di.30-15 Chiude al volo dopo l’approccio in chop!30-0 Servizio e dritto.