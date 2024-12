Lamptey salva il punto nel gioco divertente

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-30 23:53:00 Ecco quanto riportato poco fa:L’Aston Villa ha perso l’occasione di scalare la classifica poiché ha dovuto condividere i punti con il Brighton in una partita emozionante al Villa Park.Il Brighton – che ormai ha trascorso sette partite di Premier League senza vittorie – ha preso il comando quando una palla lunga sopra le righe ha ingannato la difesa del Villa e Simon Adingra è stato in grado di sfondare.Ollie Watkins ha pareggiato dal dischetto e poi ha servito il compagno di squadra inglese Morgan Rogers per un bel gol mentre Villa prendeva il comando. Rogers Watkins pic.twitter.com/DKLSKdBRYz— Aston Villa (@AVFCOfficial) 30 dicembre 2024Ma il Brighton non si è fermato e il terzino destro Tariqha sparato con un bel tiro basso per garantire che i Seagulls tornassero a casa con un