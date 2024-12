Tvplay.it - Juve, il mercato di Giuntoli funziona, la squadra meno

Leggi su Tvplay.it

Lanon convince ancora del tutto in Serie A, e laè circondata da tante incognite. Ma ildiè stato un successo.Non tutti hanno apprezzato il suo operato, fino a questo momento. Cristianoè stato chiamato allantus due stagioni fa per ricostruire lasotto il profilo manageriale e tecnico, riportandola a vincere dei trofei. Lo ha fatto anche con grossi investimenti, alcuni dei quali stanno però faticando a dare frutti, come ad esempio Koopmeiners e Douglas Luiz. Ladi Thiago Motta non sta proprio brillando, eppure il dirigente bianconero ha di che essere lieto., ildi, la. (LaPresse) TvPlay.itLa prima stagione è stata di assestamento, anche per via della transizione dalla fine della seconda era Allegri a un nuovo progetto per il club bianconero.