Inter si chiude un anno da sogno I migliori momenti nerazzurri del 2024

Ancora poche ore e il mondo del calcio saluterà il, unche sportivamente è stato ricco di emozioni e sorprese. Se non ftanto scalpore la vittoria della Champions League da parte del Real Madrid e del Campionato Europeo della Spagna, a conferma del dominio del calcio iberico in campo europeo, quello che sta per concludersi è stato unfatto di record e grandi soddisfazioni per l’, consolidatasi come una delle squadre al top tra i principali campionati europei grazie agli straordinari risultati ottenuti nella scorsa stagione e a una crescita esponenziale straordinaria lungo tutto l’arco dell’annata. Attraverso i principalisignificativi, ripercorriamo la stagione nerazzurra che tra vittorie emozionanti, trionfi individuali e avvenimenti da ricordare, hreso la Beneamata la protagonista indiscussa del calcio nostrano nel