Ilgiorno.it - Il tempo ritrovato di Notarangelo, ex presidente di Milano-Ristorazione: “Io, viaggiatore sovrappeso in Iran”

Leggi su Ilgiorno.it

– “Il viaggio del”: Bernardolo chiama così. L’exdiè l’autore di Unin. Diario persiano (Zolfo editore), il suo primo libro. Nato a Foggia, milanese da 40 anni, viaggia e studia: sta per conquistare la seconda laurea, in Giurisprudenza. Il prologo è una lettera di dimissione, da, e l’incontro con un bambino. “Io non ho alcun problema a essere ricordato come quello che si è dimesso, dopo la vicenda del “bullone“ nel panino. Ma avevo e ho un rapporto molto forte con i dipendenti e ogni volta che esce la questione si sentono riportati ad un giudizio che quella società e le persone che ci lavorano non meritano. Diventano anche loro ’Quelli del bullone’ e questo mi spiace sinceramente.