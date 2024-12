Laprimapagina.it - Il gas russo e la tempesta perfetta: il rialzo dei prezzi è ormai alle porte

Fra poche ore, dal 1° gennaio 2025, l’Europa non riceverà più gasattraverso l’Ucraina, segnando la fine di un capitolo cruciale nelle forniture energetiche del continente. I dati dell’operatore ucraino Ogtsu rivelano che il flusso di gas attraverso l’unico punto di ingresso per il gasnel Paese invaso cesserà completamente, lasciando l’Unione Europea a fronteggiare una situazione delicatissima.L’accordo di transito, che ha permesso a Mosca di inviare gas attraverso l’Ucraina, si sta per concludere, mettendo a rischio la stabilità energetica di numerosi Paesi europei. Nonostante le rassicurazioni della Commissione Europea, che afferma che l’infrastruttura dell’Unione è abbastanza flessibile da garantire forniture alternative di gas, la fine del contratto potrebbe scatenare un effetto domino suidell’energia.