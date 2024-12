.com - Gianni Ippoliti racconta l’aggressione subita a Roma

Un episodio violento nel cuore diha visto coinvolto il conduttore, vittima di un’aggressione nella notte tra sabato e domenica., avvenuta in via de’ Prefetti, è nato da una disputa legata alla viabilità e si è rapidamente trasformato in un episodio di violenza fisica.Aggressione a, un pugno e la fugaSecondo quanto ricostruito, l’aggressore, alla guida di un furgone bianco, avrebbe iniziato una discussione connei pressi di un parcheggio. La situazione è degenerata, culminando in un pugno al volto del conduttore, che è caduto a terra riportando ferite significative. Dopo l’attacco, l’uomo si è dato alla fuga, lasciando il presentatore ferito sul posto.All’Adnkronoshato: “E’ assurdo quanto mi è successo, io stavo camminando a piedi, e sono stato aggredito.