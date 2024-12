Ilgiorno.it - Erna, c’è una via di fuga. Si progetta una strada verso la Val Boazzo

Unatra i Piani d’e Morterone, attrala Val Bovazzo, una delle ultime aree ancora selvagge e incontaminate della zona. Sarà unaagro silvo pastorale certo, ma pur sempre una nuova. Servirà in caso di emergenza, in caso di blocchi della funivia. "L’obiettivo – prova a rassicurare i difensori dell’ambiente il sindaco di Lecco Mauro Gattioni – è dotaredi un collegamento carrabile di servizio complementare alla funivia. Ci consentirà di gestire in sicurezza situazioni emergenziali che riguardassero residenti e turisti. Sarà un supporto fondamentale per l’antincendio boschivo e per la manutenzione degli spazi e del bosco". "In questo modo – aggiunge però il primo cittadino - sosteniamo concretamente lo sviluppo die gettiamo le basi per aumentarne l’attrattività, stimolando la nascita di nuove esperienze turistiche e micro economie della montagna".