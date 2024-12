Inter-news.it - Doveri: «Bove? Quella notte non ho dormito. Ero impotente»

Daniele, noto arbitro di Serie A, presente al Foro Italico al Lemon Bowl, ha parlato su SportFace rilasciando qualche aneddoto. Tra i tanti racconti, anche l’episodio nel corso di Fiorentina-Inter di quest’anno. ATTENZIONE – Daniele, noto arbitro in Serie A, ha rilasciato un’intervista a SportFace. Tra i tanti temi toccati dall’arbitro, il fischietto italiano ha voluto fare un salto nel passato. Poi invece, un passaggio anche sull’episodio diche spiazzato l’intero paese. Queste le sue parole: «È stata un’esperienza umana che non voglio più ripetere, perché veramente ho temuto il peggio.non ho, in un campo da calcio questa è l’ultima cosa che ti aspetti. Quando ho visto Edoardo steso a terra, mi sono sentito. È stato uno shock grande e sono felice che la cosa si sia risolta per il meglio».