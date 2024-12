Lanazione.it - Dodici mesi in prima pagina. Dai manganelli, ai Vespa Days all’850° compleanno della Torre

Ci siamo. Tra poche ore calerà il sipario su un anno intenso e particolarmente impegnativo. Un anno nel corso del quale – mai era accaduto così spesso – i fatticronaca locale, quella che quotidianamente raccontiamo dal nostro punto di osservazione sul territorio, hanno avuto un clamore tale da superare i confini nazionali e oltre. Nel bene e nel male, nella cronaca bianca, come nella cronaca nera, nella politica e nello sport: la provincia di Pisa ha fatto molto parlare di sé. Come in un album dei ricordi, ripercorriamo insieme il 2024, inscatti simbolo, certo non esaustivi di tutto quel che abbiamo cercato ogni giorno di raccontare dalla finestra sul mondo che è la nostra redazione. E torniamo così al 5 gennaio 2024, quando in piazza Vittorio Emanuele viene accoltellato a morte il 25enne tunisino Yles Amri al culmine di una rissa per motivi di droga per la quale, al termine di serrate indagini, la polizia arresterà cinque persone.