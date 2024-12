Thesocialpost.it - Coltellate ai passanti, folle aggressione in strada nel giorno di Capodanno

Leggi su Thesocialpost.it

La polizia di Berlino ha annunciato l’arresto di un uomo che ha aggredito e ferito diverse persone con un coltello nel quartiere di Charlottenburg. Stando alle informazioni fornite dai media locali, due delle vittime sono state trasportate in ospedale per ricevere cure.Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, alcunihanno prontamente reagito bloccando l’aggressore, mentre altri hanno contattato le forze dell’ordine che sono intervenute e lo hanno arrestato. Al momento, secondo il giornale tedesco, non ci sono elementi che suggeriscano un attacco di natura terroristica. L’uomo sarebbe, secondo Bild, affetto da disturbi mentali.“Poco prima di mezzo, i soccorsi sono stati allertati a Charlottenburg per un uomo che avrebbe ferito diverse persone, presumibilmente utilizzando un coltello”, ha dichiarato la polizia su X.