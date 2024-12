Metropolitanmagazine.it - Cioffi, curiosità e vita privata del cantante di “Bogotà”

è undi origini pugliesi che ha raggiunto il successo con Diecimila Bugie brano andato in trend su Tik Tok, seguito dalle collab con artisti molto amati dalla Gen Z., il successo di Diecimila BugieStasera ilsarà nel cast di Capodanno In Musica, show di Canale 5 in diretta da Catania. Nato a Galatina nel 1996, Andreainizia seguire lezioni di chitarra e canto da giovanissimo, per poi studiare il piano da autodidatta. Nel 2020 l’artista pubblica il suo singolo d’esordio, Anima Fragile, che ottiene ottimi riscontri di pubblico e critica, oltre a tre inediti registrati live in acustico: Mi Basti Te, Salento, La Finestra e il suo secondo singolo ufficiale dal titolo Fuochi d’Artificio. Nel 2021 esce Laura, brano acustico, pianoforte, chitarra e violoncello, chededica alla madre.