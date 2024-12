Ilgiorno.it - Cercare talenti nel nome di Mormone: "La musica classica accoglie tutti"

È il 1983 quando Antoniofonda la Società dei Concerti di Milano, di cui sarà presidente fino al 2017, anno della sua scomparsa. Un’intuizione importante per la nostra città e non solo., amministratore delegato di Comabras e successivamente presidente di Contact Italia, ama la poesia, la filosofia – è stato allievo di Benedetto Croce – la, il pianoforte. Un insieme di passioni che lo portano a diventare uno dei maggiori “talent scout“ in Europa. Fra le sue scoperte Evgeny Kissin, Maxim Vengerov, Vadim Repim, Grygory Sokolov, Beatrice Rana. Alla sua memoria la Fondazione Società dei Concerti, oggi diretta da Enrica Ciccarellie che ha tra le sue missioni anche quella di portare la grandenelle periferie di Milano e in altre città lombarde, ha dedicato il concorso internazionale Antonio, che si conclude a giugno 2025 con l’esibizione dei finalisti alla Scala.