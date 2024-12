Ilveggente.it - Brentford-Arsenal, Premier League: tv, probabili formazioni, pronostico

è una partita della diciannovesima giornata die si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv,.In una delle giornate più spezzettate del calendario e a cavallo tra il vecchio e nuovo anno è l'di Mikel Arteta a scendere in campo per ultimo nel derby londinese con il. Nello scorso fine settimana i Gunners sono stati scavalcati dal sorprendente Nottingham Forest al secondo posto ma soprattutto sono scivolati a -9 dal Liverpool capolista (nel momento in cui scriviamo deve ancora giocare il Chelsea, che in caso di vittoria contro l'Ipswich Town sorpasserebbe i cugini). Se la squadra allenata dal tecnico basco vuole tenere vive le speranze di vincere il titolo, con un intero girone di ritorno da giocare, deve provare a ridurre al minimo il margine di errore.