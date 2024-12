Ilrestodelcarlino.it - Botti vietati dalle 18 di oggi e multe per chi trascura gli animali

Per capodanno il sindaco Matteo Gozzoli ha firmato due ordinanze sui fuochi d’artificio e la vendita di bevande inglia. In merito aiè vietato usarli nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, così come nelle case dei centri abitati; quindi niente petardi, castagnole e altri oggetti esplodenti. Il divieto è18 difino alle 6 di domani mattina del 1° gennaio 2025, e18 del 5 gennaio 2025 fino alle ore 6 del 7 gennaio 2025. Le zone interessate sono quella di Levante, a mare della ferrovia, nelle vie comprese fra viale Trento e l’asta del porto canale, compresa la parte di Ponente e quella dei Giardini al mare; la zona di Valverde, sul lungomare Carducci e le vie adiacenti fino alla ferrovia, la zona lungo la via Cesenatico, via Campone Sala, via Canale Bonificazione e in prossimità di uffici pubblici, luoghi di culto, luoghi di cura e di assistenza.