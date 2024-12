Ilrestodelcarlino.it - Aurora boreale oggi nei cieli dell’Emilia Romagna: dove vederla

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 31 dicembre 2024 – Un ultimo giorno del 2024 e un primo del 2025 sotto le luci spettacolari dell’. E’ quanto potrebbe accadere nella notte che ci apprestiamo a vivere. E l’Emiliaè una delle regioni dail magico fenomeno naturale si potrà ammirare meglio. Lo spiega con dovizia di particolari il meteorologo Ampro Roberto Nanni, sottolineando come “un Capodanno sotto le luci dell'potrebbe rappresentare un evento straordinario più unico che raro”. “In un periodo di intensa attività solare, come quello previsto dallo Space Weather Prediction Center della NOAA – dice Nanni -, ci potrebbe essere l'opportunità, più unica che rara, di avvistare l'tra il 31 dicembre 2024 e il 1 gennaio 2025 anche in Italia. Di fatto, una tempesta geomagnetica in questo periodo dell'anno potrebbe rendere visibili queste meraviglie celesti a latitudini inusualmente meridionali”.