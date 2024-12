Secoloditalia.it - Afghanistan, ultima follia, i Talebani murano le finestre: vietato alle donne guardare fuori. Femministe non pervenute

La stretta deisulleè una morsa sempre più soffocante. Non bastavano le esclusioni dalla vita pubblica, le imposizioni politiche e morali, i divieti che condizionano la quotidianità inficiando possibilità di confronto, di studio e di lavoro delle afghane, stravolte dai dettami integralisti e private di fatto di ogni forma di libertà e e di espressione. Ora, il regime oscurantista con un ultimo decreto, emanato dalla Polizia morale deiafghani, è arrivato al punto di vietaredidalla finestra., l’oscurantista: ivietanodiUna risoluzione che avrebbe del grottesco se non fosse per il potenziale coercitivo che evoca e l’orrore integralista su cui è improntato declinato a un gesto ordinario che è inimmaginabile processare, condannare e inibire.