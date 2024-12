Puntomagazine.it - Younited Napoli, un successo l’iniziativa

Leggi su Puntomagazine.it

’,perideata dall’Assessore Chiara Marciani in collaborazione con DropEventiNella splendida cornice della ‘Santissima Trinità’ si è concluso con grande’, evento organizzato dall’assessore alle politiche giovanili del Comune diChiara Marciani, in collaborazione con DropEventi, appuntamento nato per dare voce e visibilità ai giovani talenti della nostra città, celebrandone la creatività e l’imprenditorialità.L’occasione è stata propizia per premiare Empethy, Respiriamo Arte, Storie die Lympha, riconoscendone il loro impegno e la passione che da sempre valorizzano il capoluogo partenopeo.Durante la consegna dei riconoscimenti, l’assessore Marciani ha sottolineato l’importanza di mettere in vetrina le storie didi questi giovani, che fungono da ispirazione per quanti desiderano realizzare i propri sogni: “Questo evento ha un potenziale enorme: stimola la creatività e l’innovazione tra i giovani, rendendo la città un luogo sempre più dinamico e all’avanguardia.