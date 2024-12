Pronosticipremium.com - Verso il derby, Cristante unico assente nella Roma: Lazio in emergenza

Il 2024 dellasi è concluso con un pareggio per 1-1 contro il Milan a San Siro. Un risultato che lascia sentimenti contrastanti: da un lato, c’è rammarico per le occasioni mancate nel secondo tempo, dall’altro la conquista di un punto in trasferta rappresenta un segnale incoraggiante in vista del nuovo annoGennaio sarà un mese decisivo per i giallorossi, tra l’apertura del calciomercato invernale e l’attesocontro la, in programma il 5 gennaio alle 20:45. La classifica vede un netto distacco tra le due squadre (sono 15 i punti di differenza), con i biancocelesti al quarto posto in piena corsa per un piazzamento in Champions League e larelegata al decimo, lontana dalla zona europea.in Svizzera per il problema alla cavigliaAl momento, l’indisponibile in casaè Bryan, fermo ormai dal 2 dicembre dopo l’infortunio alla caviglia accusato nel match contro l’Atalanta.