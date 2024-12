Ilrestodelcarlino.it - Urbino celebra il Giubileo. Tanti giovani in Cattedrale: "Apriamo la porta del cuore"

Con una messa nelladi Santa Maria Assunta, officiata ieri da monsignor Sandro Salvucci di fronte a una chiesa gremita, si è aperto l’anno delanche per l’Arcidiocesi di-Urbania-Sant’Angelo in Vado e di Pesaro. L’arcivescovo ha scelto il duomo di, replicando poi nel pomeriggio a Pesaro, con un rito simile, per dare il via anche qui all’Anno santo, il quale sarà incentrato sul "rinnovamento di vita" che passa anche "attraverso la concessione del perdono". La mattinata si è aperta con i fedeli riuniti in processione dalla chiesa di San Francesco alla, seguiti da monsignor Salvucci, che ha impartito la benedizione all’ingresso in chiesa. Nessuna simbolica apertura dellasanta, però, in questo caso. Il perché lo ha spiegato lo stesso arcivescovo: "A differenza dell’anno straordinario della misericordia del 2016, questo segno è riservato alle sole basiliche papali di Roma, eccezion fatta per l’apertura di unasanta nel carcere romano di Rebibbia.