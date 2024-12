Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 dicembre al 3 gennaio: Capodanno movimentato

Leggi su Davidemaggio.it

UnalSi prospetta unmoltoe ricco di colpi di scena a Unal. Ci sarà un malinteso tra Samuel e Nunzio mentre Mariella riceverà una sorpresa da Bice. Maggiori info nelleche seguono. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3. La soap non sarà in onda domani, per lasciare spazio al messaggio del Presidente della Repubblica,l’episodio perso sarà recuperato giovedì a partire dalle 20:35.Unalda lunedì 302024 a venerdì 32025Lunedì 302024: Enrica si apre con RossellaEnrica si apre con Rossella, che decide di aiutarla e interviene in suo aiuto, in ospedale, rischiando di inimicarsi definitivamente il primario. Nunzio si mette d’accordo con Diego per liberarsi di Samuel a