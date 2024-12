Agi.it - Turisti tedeschi intossicati dal monossido di carbonio: 1 morto e tre gravi. La Procura sequestra la villetta

AGI - Un turista èin un bed & breakfast a Cefalu', nel Palermitano, e altri tre sono finiti in ospedale per quella che appare come una intossicazione didi. Uno deiè intubato e in rianimazione. Potrebbe essere stato un malfunzionamento della caldaia a uccidere un turista di 36 anni in una, e a mandarne altri tre in ospedale, in condizioni: il dato emerge da una prima ipotesi dei vigili del fuoco. Oltre al 36enne, vi sono due donne di 34 e 60 anni e un uomo di 64 anni. La 34enne è stata trattata durante la notte in camera iperbarica dal team guidato da Giuseppe Aiello. Adesso è ricoverata e le sue condizioni continuamente monitorate in Rianimazione. All'Ospedale di Partinico sono stati trasferiti e ricoverati anche i genitori (di 62 e 63 anni) della donna.