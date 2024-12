Inter-news.it - Supercoppa, Rocchi decide arbitri e VAR: le scelte su Inter-Atalanta – CdS

Mancano ancora le ufficialità, ma il designatore Gianlucasembra già aver deciso gliin campo e al VAR per le tre partite di. Questa la designazione per.DESIGNAZIONI – Nelle prossime ore l’AIA ufficializzerà le designazioni arbitrali per le due semifinali die per la conseguente finale., che oggi dovrebbe comunicarle ufficialmente, ha già comunque deciso.e Juventus si giocheranno rispettivamente giovedì 2 gennaio alle ore 20 e venerdì 3 gennaio sempre alle 20 italiane. La Lega Serie A ha peraltro annunciato tutte le attività della vigilia per i quattro club che concorreranno alla vittoria finale del trofeo (QUI per). Di seguito le designazioni disecondo il Corriere dello Sport.designae VAR die Juventus-Milan– Inizia Chiffi (che ha preso il posto di Marcenaro dopo il brutto Fiorentina-Udinese, non è infortunato, ieri era quarto uomo a Milano) giovedì in(assistenti Cecconi e Khaled; IV Zufferli; VAR Abisso e AVAR Meraviglia).