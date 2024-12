Lettera43.it - Sondaggi politici, il Pd nel 2024 guadagna 4 punti percentuali: dimezzata la distanza da FdI

Ilsi chiude con importanti variazioni nelle intenzioni di voto degli italiani, come rilevato dall’ultima supermedia YouTrend dell’anno. Il Partito Democratico ha infatti registrato una crescita significativa, passando dal 19,3 per cento di inizio anno al 23,5 per cento dell’ultima settimana, recuperando oltre 4. Questo balzo rappresenta una riduzione del divario con Fratelli d’Italia, che si è mantenuto sostanzialmente stabile al 28,8 per cento. In un anno che ha certificato lo strappo tra Conte e Grillo, il Movimento 5 Stelle ha subito un calo pesante, scendendo dal 16,4 per cento all’11,4 per cento. I pentastellati hanno visto parte del loro elettorato spostarsi verso il Pd e l’Alleanza Verdi-Sinistra, quest’ultima cresciuta fino al 6,4 per cento.Matteo Salvini (a destra) con Antonio Tajani (a sinistra).