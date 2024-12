Ilfoglio.it - Se gli amici abbandonano Israele

Il trauma delle due guerre mondiali sul suolo europeo ha lasciato il continente dell’Illuminismo alla ricerca di direzione ed equilibrio” scrive su Israel Hayom lo storico dell’Università di Gerusalemme Mordechai Nisan. “La decolonizzazione in Africa, il ritiro dal medio oriente e l’ascesa delle potenze asiatiche hanno contribuito a marginalizzare lo status e l’influenza internazionale dell’Europa. Poi è emerso l’Islam, quasi invisibilmente all’inizio, per consolidare il più grande pericolo per l’Europa (e per l’intero Occidente) dalla caduta di Costantinopoli in mano ai turchi nel 1453. L’emergere dell’Islam come forza politica sociale e religiosa in Europa e l’assertività dei paesi musulmani nella politica globale si sono scontrati con un’Europa confusa da sensi di colpa storici, stanchezza della civiltà e confusione morale.