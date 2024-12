Lanazione.it - Sansepolcro, conto alla rovescia al 2025 con il “Sesto Senso Live Show”

Arezzo, 30 dicembre 2024 -alcon il “si prepara a celebrare l’arrivo del nuovo anno con un evento all’insegna della musica e del divertimento. La sera del 31 dicembre, come annunciato, si svolgerà nella splendida cornice delle Logge del Comune, e i musicisti dellaband trasformeranno il cuore della città in un palcoscenico di emozioni e festa. Organizzata dal Comune diin collaborazione con l’Associazione Commercianti del Centro Storico, la serata prenderà il via alle 23.30. La grande novità di quest’anno è la location: la festa si sposta da Piazza Torre di Berta a via Matteotti, dove il palco sarà allestito sotto il loggiato di Palazzo delle Laudi, regalando ai partecipanti un’esperienza unica in uno spazio accogliente e suggestivo.