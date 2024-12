Lortica.it - Rossellino: il nuovo “must-see” del turismo ad Arezzo

è nota per il suo patrimonio storico, le sue piazze pittoresche e, a quanto pare, per un’inaspettata attrazione turistica: il parcheggio del, ribattezzato dai più ironici come “Il Gabinetto dei Turisti”.La segnalazione arriva dalla pagina Facebook “Club dei Preoccupati“, dove un cittadino ha condiviso foto che immortalano ilfenomeno: i turisti, privi di alternative, trasformano strade e angoli del parcheggio in bagni pubblici improvvisati. Certo, non sarà la Cappella Sistina, ma per qualcuno sembra essere altrettanto indimenticabile.“Servizi igienici? Un lusso per pochi” – sembra gridare questa emergenza. Sì, perché nel parcheggio dove si fermano i pullman, non c’è traccia di bagni funzionanti. Forse è una forma innovativa diesperienziale, che porta il visitatore a immergersi – nel senso letterale – nelle problematiche locali.