Ilnapolista.it - Ronaldinho e il business degli eventi: ha ricevuto 220 mila euro per una amichevole tra vecchie glorie (Le Parisien)

Leggi su Ilnapolista.it

ha giocato un’traprima di Angers-Psg del 9 novembre. Ormai per il brasiliano è uncollaudato. Era “arrivato il giorno prima con un jet privato, uno dei numeri 10 iconici della storia del calcio mondiale è venuto a illuminare la città con i suoi dribbling e il suo sorriso leggendario. In programma, un incontro tra exbrasiliane e francesi“, scrive le.Il motivo per cui ha scelto Angers per lo spettacolo è semplice. “Al solo accenno alla sua presenza si sono mobilitati gli sponsor brasiliani e cinesi, così come il marchio automobilistico Lamborghini. Come precisa il documento di presentazione dell’evento, per 5.000vengono esposti sui pannelli laterali o dietro le porte. E per 20.000sulla maglia indossata dagli calciatori della giornata“.