Ribaltoni un’espulsione un autogol | il Verona passa 3-2 a Bologna

Successo pesantissimo delin casa del, gara dai mille colpi di scena: decide nel finale una clamorosa autorete Il 2024 della Serie A si chiude con una partita dalle mille emozioni. In, al ‘Dall’Ara’, succede di tutto. Non basta una doppietta di Dominguez ai rossoblù, gli ospiti prima si fanno rimontare in superiorità numerica (espulso Pobega), poi trovano i tre punti per una autorete incredibile di Castro vincendo per 3-2., un: il3-2 a– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Si inizia subito con ottimo ritmo, ilmostra di essere in forma ma ilnon ha timori reverenziali e prova a rispondere colpo su colpo. Verso la metà del primo tempo, però,no i padroni di casa, con una grande giocata di Dominguez, che infila all’angolino dopo una perfetta sponda di Castro.