Davidemaggio.it - Questi Fantasmi!: il teatro di De Filippo rivive su Rai 1 con Massimiliano Gallo e Anna Foglietta

Leggi su Davidemaggio.it

Dopo la diretta teatrale del Natale in Casa Cupiello di Vincenzo Salemme, Rai 1 dedica un’altra prima serata delle festività alle opere di Eduardo De. E lo fa stasera con il film tv!, prodotto da Rai Fiction e Picomedia e diretto da Alessandro Gassmann.L’attore, volto di punta della serialità made in Rai, passa dietro la macchina da presa e dirige per la seconda volta, suo compagno di set de I Bastardi di Pizzofalcone: era già successo con la pellicola Il Silenzio Grande, tratta oltretutto dall’omonimo romanzo teatrale di Maurizio De Giovanni, padre dei Bastardi.è al suo terzo capitolo eduardiano su Rai 1: nel dicembre del 2022 fu protagonista di Filumena Marturano accanto alla sua Imma Tataranni Vanessa Scalera, con la quale condivise nel 2024 anche Napoli Milionaria!.