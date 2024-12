Amica.it - Outfit per l’après-ski, come vestirsi in montagna fuori pista

Sugli sci o sullo snowboard il look è dettato dalla praticità e dalle prestazioni, ma una volta tolti gli scarponi,sulla neve per l’après-ski? Rimanere in tuta da sci è un opzione valida, ma di certo non la più stilosa e ricercata. Per aperitivi in voliera o cene in baita, ecco alcune proposte di stylig che coniugano le necessità dettate dal freddo e le tendenze di stagione. A influire sulla scelta del look sono, in primo luogo, le scarpe. Che si desideri indossare i doposci, oppure un paio di caldi Ugg, o dei più classici Timberland, si abbinano giocando con similitudini e contraddizioni all’insegna del mix&match.Cappotto e leggings termici,Hailey BaldwinUn segreto di stile per trasformare il proprio look dain pochi secondi è sostituire la classica giacca da neve con un cappotto.