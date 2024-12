Anteprima24.it - Napoli, come saranno i cancelli in Galleria Umberto: spesa da 900.000 euro

Tempo di lettura: 2 minutiapribili in ferro, su quattro varchi, da chiudere di notte. La giunta Manfredi ha approvato il progetto di fattibilità per laI. Costo dell’intervento: quasi 900.000Iva compresa. A doversi esprimere è la Soprintendenza, per il previsto parere. L’area è classificata di interesse archeologico. Vi mostriamo in anteprima le immagini, ottenute con un fotoinserimento. Sono allegate alla delibera comunale. Le strutture, ovviamente, sono ancora da installare.Cancello lato via VerdiSecondo la relazione tecnica, la“si appresta a diventare il palcoscenico di un’innovativa installazione artistica: ‘Sipario'”. Il progetto, infatti, “mira a trasformare gli accessi” in “un’opera d’arte funzionale”. Obiettivo: coniugare “sicurezza, estetica e valorizzazione del patrimonio culturale”.