Mister Movie | Squid Game Approda da Burger King | Gadget Esclusivi per i Fan della Serie Netflix

L’attesissima seconda stagione disuha scatenato un’ondata di entusiasmo in tutto il mondo, portando a collaborazioni uniche con grandi marchi. Dopo l’iniziativa di McDonald’s in Australia, ancheha deciso di partecipare alla celebrazione del fenomeno globale, offrendo in Franciaispirati allaTematiciper i clientiDal momento cheha conquistato milioni di spettatori,Francia propone un’iniziativa imperdibile: con ogni menù acquistato, i clienti potranno ricevere uno deia tema. Tra gli articoli disponibili ci sono:Felpe rosse o verdi, identiche a quelle viste nella.Cappellini e calzini brandizzati, perfetti per i fan che vogliono sfoggiare il proprio amore per lo show.