Migranti la Cassazione sui Paesi sicuri | La decisione spetta ai ministri

La corte di, con un’ordinanza interlocutoria emessa dalla prima sezione Civile, ha stabilito che il giudice della convalida non ha il compito di sostituirsi nella valutazione riservata aicompetenti sulla designazione dei. «Il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che, in generale, soltanto al ministro degli Affari Esteri e agli altriche intervengono in sede di concerto», si legge nella sentenza.Il cpr di Schengjin (Imagoeconomica).La corte di: «Con l’Unione europea spirito di leale cooperazione»Laè giunta a seguito dei ricorsi del governo contro i mancati provvedimenti di trattenimento diin Albania da parte del tribunale di Roma del 18 ottobre 2024.