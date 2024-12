L’Egitto pronto a liberare l’ex attore porno italo-egiziano arrestato al Cairo Il suo legale | Lascerà il carcere domani

Leggi su Open.online

Elanain Sharif, detenuto in Egitto dopo essere statoall’arrivo ala inizio novembre, sarebbe stato assolto dall’accusa di «produzione e diffusione di materialegrafico». A renderlo noto è ilAlessandro Russo, che assiste la madre del 44enne che vive a Foligno mentre il figlio risulta residente a Terni. «Secondo quanto mi è stato riferito – ha detto all’Ansa l’avvocato -, sembra che sia stato assolto edovrebbe essere liberato ed è già stato convocato dal console per il 2 gennaio. Il lavoro fra Farnesina e consolato sul posto, unitamente al, ha consentito di ottenere il proscioglimento in una vicenda piuttosto delicata». Al Corriere dell’Umbria l’avvocato ha inoltre fatto sapere di aver parlato con la madre di Sharif.